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Односельчане полковника "Бошарова"-Чепиги: Это он, Толя

27.09.2018 17:07 — Разное | Партизан  
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С односельчанами полковника Анатолия Чепиги поговорил "Коммерсант".
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фотография Бошарова, распространенная британской полицией

Вчера, 26 октября, The Insider и Bellingcat заявили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига

Естественно, в Кремле этого не признают. После появления информации Bellingcat и The Insider официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала публикацию "новым вбросом" и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. Она считает, что доказательств причастности российских спецслужб к скандальному делу у британской стороны нет.

“Ъ” выяснил у жителей села Березовка, в котором долгое время жил Чепига, узнали ли они его в материалах СМИ. 

The Insider и Bellingcat утверждают, что Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

“Ъ” удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.

Собеседники “Ъ” попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме.

"Это он, Толя",— подтвердила землячка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его,— утверждает собеседница “Ъ”.— В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше». 

Собеседница “Ъ” заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах.

Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, В. М. Чепига был соучредителем ЗАО СПМК «Ивановская» в Амурской области с долей в 5,61% (доля в уставном капитале — 3 300 руб.). Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

«То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится,— говорит еще одна жительница Березовки.— Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным».

«Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие»,— сказала она.

В Великобритании Руслана Боширова и Александра Петрова считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы.

 
Теги: Новости
 
 
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С односельчанами полковника Анатолия Чепиги поговорил "Коммерсант".
 
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