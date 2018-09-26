Минчанин завел в квартире гуся и снимает про него сериал

360tv.ru Минчанин Андрей Гурин решил добавить в жизнь красок и завел в квартире гуся. Птица по имени Харвистер в считаные недели стала звездой интернета: хозяин превратил ее жизнь в сериал на YouTube, пишет





Гурин не стал искать легких путей и решил вывести гуся прямо из яйца. К делу подошел обстоятельно: купил инкубатор, выбрал лучшее яйцо у заводчика и несколько дней наблюдал за жизнью своего любимца в скорлупе. Не прошло и трех дней, как птица вылупилась.

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Белорус признался, что идея завести гуся пришла ему в голову не просто так. Все началось с услышанной истории советского дрессировщика.





«Мой друг как-то рассказал мне историю про циркача в СССР, который завел гуся и стал его дрессировать. Выступал по стране, показывал всякие интересные номера, а когда началась война, гуся съели. Меня эта история впечатлила: прикольно, что гусей можно дрессировать. Я погуглил и узнал, что гуси живут до 20 лет, отличаются высоким интеллектом. Это сильно», — рассказал блогер.





Рассказ приятеля вдохновил Андрея. К тому же, шутит блогер, есть в гусе один неоспоримый плюс: на такую «приманку» безотказно клюют девушки.





Экзотический домашний питомец добавил проблем. Первое время Гурин не мог понять, чем нравится питаться его любимцу, как правильно его купать и главное — как заставить его ходить в лоток. Непонимание возникло и с арендодателями.





Всем хозяевам съемных квартир мужчина честно говорил, что переедет с гусем. Однако после того как собеседники понимали, что это не метафора и гусь настоящий, тут же бросали трубку и отказывались разговаривать.





Минчанин назвал гуся Харвистером. Он утверждает, что птица сама выбрала имя, находясь еще в яйце. Детство Харвистера прошло в поистине суровых условиях: он едва не утонул в раковине, находился на волосок от смерти, общаясь с кошкой и собакой, чуть не сварился в кастрюле и едва не поджарился на сковороде.





Гусь рос не по дням, а по часам, и со временем блогер окончательно привык к питомцу. Значительно увеличившаяся в размерах птица теперь встречает своего хозяина с распростертыми крыльями, целует в губы, умеет выполнять некоторые команды и даже участвует в модных челленджах.





Сейчас за историей Андрея и Харвистера следят почти пять тысяч подписчиков на YouTube. Многие в восторге от такого онлайн-сериала и требуют продолжения. Нашлись и те, кто предложил купить Харвистеру самку, чтобы наблюдать за потомством.







