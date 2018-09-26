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"Чернобыльская молитва" Алексиевич попала в список ста лучших книг XXI века
«Оценивать литературное наследие века спустя 18 лет после его начала — это нечто странное», — пишут составители списка. Но они предлагают начать отбирать лучшие произведения уже сейчас. Полный список книг смотрите на
В топ попало и произведение Светланы Алексиевич: «Voices From Chernobyl» — «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Книга сопровождается следующим описанием: «Беларуска Алексиевич, получившая Нобелевскую премию в 2015 году, якобы торгует устной речью. Однако ее книги не слишком похожи на то, как это обычно делается. Здесь рассказы свидетелей и жертв организуются, располагаются в контрапункте и, как фуги и дисканты с намеренными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтически. Алексиевич четко понимает, в какой степени она перекраивает свой материал, а ее книги лишь номинально о фактах — их волнуют впечатления и чувства, и они остаются в вашей голове еще долго после того, как вы перевернули последнюю страницу».
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Издание Vulture (относится к New York Magazine) привлекло писателей, литературных критиков и читателей, чтобы составить список лучших книг XXI века.
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