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В минской гостинице словили змею

27.09.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Сообщение о змее в холле гостиничного комплекса на проспекте Победителей поступило к спасателям вечером 26 сентября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в городском управлении МЧС.

Змею словили на 4-м этаже гостиницы «Юбилейная»: ей оказался маисовый полоз альбинос. Сейчас змея находится в зоопарке, где останется, пока не отыщется хозяин.

Маисовый полоз — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. В основном обитают в кукурузных полях, за что их и называют маисовыми. Популярна у любителей рептилий, хорошо содержится в неволе.

В прошлом июне гадюка укусила мужчину в Дроздах; в августе прошлого года минские спасатели вытащили из газовой плиты на улице Ландера гадюку, тогда же гадюка укусила 10-летнего мальчика; а уже в этом августе на территории детского сада по улице Уборевича отловили тигрового питона.

В минской гостинице словили змею

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о змее в холле гостиничного комплекса на проспекте Победителей поступило к спасателям вечером 26 сентября.
 
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