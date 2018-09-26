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В минской гостинице словили змею
Змею
Маисовый полоз — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. В основном обитают в кукурузных полях, за что их и называют маисовыми. Популярна у любителей рептилий, хорошо содержится в неволе.
В прошлом июне гадюка укусила мужчину в Дроздах; в августе прошлого года минские спасатели вытащили из газовой плиты на улице Ландера гадюку, тогда же гадюка укусила 10-летнего мальчика; а уже в этом августе на территории детского сада по улице Уборевича отловили тигрового питона.
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Сообщение о змее в холле гостиничного комплекса на проспекте Победителей поступило к спасателям вечером 26 сентября.
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