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До конца года в Минске откроют еще три гостиницы

27.09.2018 17:26 — Разное | UDF  
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Гостиница "Спутник" в Минске
До конца 2018 года в Минске планируется ввод трех гостиниц, сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Сегодня в городе насчитывается 51 гостиница и 5 хостелов с номерным фондом 6 тысяч номеров на 10,2 тысячи мест. Гостиничный фонд столицы будет задействован в том числе во время II Европейских игр для проживания VIP-участников форума, гостей и болельщиков, — отметил Сергей Фурманов.

В 2018–м планируется ввести три гостиницы на 321 номер: отель сети Mercure (входит в состав группы Accor) на 126 номеров на улице Зыбицкой (ее обещали открыть еще в марте-апреле этого года), трехзвездочный (30 номеров) в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа» и еще один трехзвездочный (165 номеров) на пересечении проспекта Победителей и МКАД.

Начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома» Юрий Натычко сообщал, что в 2017–м СРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА МИНСКИХ ГОСТИНИЦ в прошлом году увеличилась на 5 % и СОСТАВИЛА 45 %. Получается, что в среднем более половины всех номеров в гостиницах пустуют.

ПО БЕЛАРУСИ ситуация еще хуже: в 2017 году гостиницы страны были ЗАПОЛНЕНЫ ЛИШЬ НА 29 %. Иначе говоря, более 2/3 номерного фонда 586 гостиниц, которые работали в Беларуси, пустовали. Год назад коэффициент был хуже: загруженность гостиниц составляла 27 %.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2017–м средняя загрузка минских гостиниц в прошлом году составила 45%.
 
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