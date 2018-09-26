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До конца года в Минске откроют еще три гостиницы
Гостиница "Спутник" в Минске
— Сегодня в городе насчитывается 51 гостиница и 5 хостелов с номерным фондом 6 тысяч номеров на 10,2 тысячи мест. Гостиничный фонд столицы будет задействован в том числе во время II Европейских игр для проживания VIP-участников форума, гостей и болельщиков, — отметил Сергей Фурманов.
В 2018–м планируется ввести три гостиницы на 321 номер: отель сети Mercure (входит в состав группы Accor) на 126 номеров на улице Зыбицкой (ее обещали открыть еще в марте-апреле этого года), трехзвездочный (30 номеров) в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа» и еще один трехзвездочный (165 номеров) на пересечении проспекта Победителей и МКАД.
Начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома» Юрий Натычко
ПО БЕЛАРУСИ
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В 2017–м средняя загрузка минских гостиниц в прошлом году составила 45%.
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