До конца года в Минске откроют еще три гостиницы



Гостиница "Спутник" в Минске

— Сегодня в городе насчитывается 51 гостиница и 5 хостелов с номерным фондом 6 тысяч номеров на 10,2 тысячи мест. Гостиничный фонд столицы будет задействован в том числе во время II Европейских игр для проживания VIP-участников форума, гостей и болельщиков, — отметил Сергей Фурманов.В 2018–м планируется ввести три гостиницы на 321 номер: отель сети Mercure (входит в состав группы Accor) на 126 номеров на улице Зыбицкой (ее обещали открыть еще в марте-апреле этого года), трехзвездочный (30 номеров) в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа» и еще один трехзвездочный (165 номеров) на пересечении проспекта Победителей и МКАД.Начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома» Юрий Натычко, что в 2017–м СРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА МИНСКИХ ГОСТИНИЦ в прошлом году увеличилась на 5 % и СОСТАВИЛА 45 %. Получается, что в среднем более половины всех номеров в гостиницах пустуют.ПО БЕЛАРУСИ: в 2017 году гостиницы страны были ЗАПОЛНЕНЫ ЛИШЬ НА 29 %. Иначе говоря, более 2/3 номерного фонда 586 гостиниц, которые работали в Беларуси, пустовали. Год назад коэффициент был хуже: загруженность гостиниц составляла 27 %.