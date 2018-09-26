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Пьяный минчанин застрял в мусоропроводе в Каменной Горке

27.09.2018 17:02 — Разное | UDF  
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Фото Минского городского управления МЧС
Пьяный минчанин пролез по каналу мусоропровода несколько этажей и застрял, сообщили агентству «Минск-Новости» в городском управлении МЧС.

Все произошло в одном из жилых домов на Неманской. Мужчина пришел в гости к знакомому, выбросил мусор и случайно уронил ключи от своей квартиры в мусоропровод. Он решил достать их самостоятельно и начал спускаться по каналу мусоропровода с 9-го этажа. На уровне 6-го этажа ему удалось достать потерю, но самостоятельно выбраться он уже не смог.

Прибывшие спасатели спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. Работникам МЧС удалось достать мужчину. С предварительным диагнозом «травмы тазовых костей, головы» его госпитализировали. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.


Видео Минского городского управления МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяный минчанин пролез по каналу мусоропровода несколько этажей и застрял.
 
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