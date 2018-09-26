Пьяный минчанин застрял в мусоропроводе в Каменной Горке



Фото Минского городского управления МЧС

«Минск-Новости»

Видео Минского городского управления МЧС

Все произошло в одном из жилых домов на Неманской. Мужчина пришел в гости к знакомому, выбросил мусор и случайно уронил ключи от своей квартиры в мусоропровод. Он решил достать их самостоятельно и начал спускаться по каналу мусоропровода с 9-го этажа. На уровне 6-го этажа ему удалось достать потерю, но самостоятельно выбраться он уже не смог.Прибывшие спасатели спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. Работникам МЧС удалось достать мужчину. С предварительным диагнозом «травмы тазовых костей, головы» его госпитализировали. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.