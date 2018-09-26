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Баку получил от Минска новую партию РСЗО Полонез - Минобороны Азербайджана

27.09.2018 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Азербайджан получил от Беларуси новую партию оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Согласно азербайджано-белорусскому межправительственному соглашению, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" доставлена в Азербайджан", - отмечает Минобороны.

301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году начнет покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.)

 
Теги: Минск
 
 
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Азербайджан получил от Беларуси новую партию оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. "Согласно...
 
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