Служба 101 информирует

В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на лугу возле д. Рудня Каменева. Прибывшие по вызову подразделения спасателей локализовали очаги возгораний, ущерб не причинен.

В сухую ветреную погоду надо быть предельно аккуратными с огнем, в том числе и при курении. Сотрудники РОЧС призывают не сжигать мусор и растительные остатки, особенно вблизи строений, чтобы подобными действиями не привести к трагедии.

В течение недели осуществлялась работа смотровых комиссий. Посещено 93 жилища, в которых проживают многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, семьи с детьми, находящимися в социально опасном положении. Им указано на необходимость оборудования жилых комнат автономными пожарными извещателями, которые в случае пожара помогут спасти жизнь и здоровье людей.

Повторные мониторинги в хозяйствах района по контролю за устранением ранее рекомендованных мероприятий показали, что в КСУП «Урожайный» ни один из предложенных пунктов не выполнен. В «Бывальках» недостатки устранены частично. Так, АЗС до сих пор не обеспечена огнетушителями и сорбентом для ликвидации аварийных разливов жидкого моторного топлива. В отношении руководителей предприятий начат административный процесс.

В рамках заключительного этапа республиканской акции «В центре внимания — дети!» в дошкольных учреждениях образования прошла отработка планов эвакуации. С ребятами и педагогами проведены профилактические беседы о предупреждении ЧС, основных причинах возникновения пожаров и алгоритме действия в экстремальных ситуациях.

С целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии спасателя-пожарного с 24 сентября по 12 октября в Беларуси проводится акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования БМООСП. В это время социально уязвимой категории граждан будет оказываться шефская помощь. В общеобразовательных учреждениях района пройдут викторины, конкурсы, игры.

Светлана Павлова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Служба 101 информирует В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на...