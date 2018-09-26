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Служба 101 информирует

27.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на лугу возле д. Рудня Каменева. Прибывшие по вызову подразделения спасателей локализовали очаги возгораний, ущерб не причинен.
В сухую ветреную погоду надо быть предельно аккуратными с огнем, в том числе и при курении. Сотрудники РОЧС призывают не сжигать мусор и растительные остатки, особенно вблизи строений, чтобы подобными действиями не привести к трагедии.
В течение недели осуществлялась работа смотровых комиссий. Посещено 93 жилища, в которых проживают многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, семьи с детьми, находящимися в социально опасном положении. Им указано на необходимость оборудования жилых комнат автономными пожарными извещателями, которые в случае пожара помогут спасти жизнь и здоровье людей.
Повторные мониторинги в хозяйствах района по контролю за устранением ранее рекомендованных мероприятий показали, что в КСУП «Урожайный» ни один из предложенных пунктов не выполнен. В «Бывальках» недостатки устранены частично. Так, АЗС до сих пор не обеспечена огнетушителями и сорбентом для ликвидации аварийных разливов жидкого моторного топлива. В отношении руководителей предприятий начат административный процесс.
В рамках заключительного этапа республиканской акции «В центре внимания — дети!» в дошкольных учреждениях образования прошла отработка планов эвакуации. С ребятами и педагогами проведены профилактические беседы о предупреждении ЧС, основных причинах возникновения пожаров и алгоритме действия в экстремальных ситуациях.
С целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии спасателя-пожарного с 24 сентября по 12 октября в Беларуси проводится акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования БМООСП. В это время социально уязвимой категории граждан будет оказываться шефская помощь. В общеобразовательных учреждениях района пройдут викторины, конкурсы, игры.
Светлана Павлова, «ЛК».

 
 
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В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на...
 
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