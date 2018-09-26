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Служба 101 информирует
27.09.2018 — Разное | Лоевский край
В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на лугу возле д. Рудня Каменева. Прибывшие по вызову подразделения спасателей локализовали очаги возгораний, ущерб не причинен.
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В минувшую субботу на территории Лоевского района произошло 3 возгорания сухой растительности в районе Днепро-Сожского дачного кооператива, в д. Борец, а также на...
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