Минчан оппросили, кого по беларускому закону можно пытать

РОО «Правовая инициатива» провела уличный опрос. Минчанам задали один вопрос: «К кому в соответствии с законодательством Беларуси можно применять пытки?» Опрошенные не подвели – абсолютное большинство не растерялись и ответили, что ни к кому. Видео на своей странице опубликовала председатель организации Виктория Федорова.

Были и варианты повеселее – например, к бандитам, к себе, к незаконопослушным гражданам и в особых случаях.