1 октября в квартирах минчан включат отопление

28 сентября в детских садах, школах и других социальных объектах включат отопление. А уже 1 октября можно перестать ходить в шубах дома, потому что батареи начнут согревать и квартиры, гостиницы, театры. Это решил Мингорисполком из-за неблагоприятного прогноза погоды, пишет БелТА.

На днях чиновники объясняли, что отопление в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не превысит восемь градусов в течение пяти дней. При температурах воздуха выше десяти градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. Есди температура будет стабильно расти, отопление отключат.

В прошлом году отопительный сезон стартовал 3 октября. 9 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.