Государство продает свои 84,4% акций «Купалинки»

Государство выставило на продажу 84,4% акций ОАО «Купалинка». Заявки на участие принимаются до 5 ноября, а сам конкурс по продаже акций состоится 15 ноября. Начальная цена – 1,85 миллиона рублей, пишет reform.by с ссылкой на Госимущество. Для участия в конкурсе нужно внести задаток в 563,7 тысячи рублей.

Условия для победителя конкурса

В течение трех лет внести в уставной фонд не менее десяти миллионов рублей. 5,2 из них потратить на обновление основных средств, в том числе производственное оборудование. 4,8 миллиона – на пополнение оборотных средств;



Экспорт продукции – три миллиона долларов в 2021 году;



Увеличить объем производства на 20% в сравнении с 2018 годом;



До конца 2021 года создать не менее 40 дополнительных рабочих мест;



Среднемесячная зарплата на ОАО «Купалинка» в 2019-2021 годах должна быть не ниже средней по отрасли;



Инвестор обязан сохранить торговую марку «Купалинка» и виды производственной деятельности. Перепрофилировать можно только с согласия Беллегпрома и ГКИ.

В 2017 году «Купалинка» имела выручку в 15,7 миллиона рублей. Прибыль от реализации составила 187 тысяч рублей, а чистая прибыль – 159 тысяч. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. У «Купалинки» есть долгосрочные обязательства объемом в два миллиона рублей.

«Купалинка» находится в Солигорске. Занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. Предприятие имеет сеть собственных магазинов в Беларуси.