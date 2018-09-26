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Государство продает свои 84,4% акций «Купалинки»

27.09.2018 18:13 — Разное | KYKY  
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Государство выставило на продажу 84,4% акций ОАО «Купалинка». Заявки на участие принимаются до 5 ноября, а сам конкурс по продаже акций состоится 15 ноября. Начальная цена – 1,85 миллиона рублей, пишет reform.by с ссылкой на Госимущество. Для участия в конкурсе нужно внести задаток в 563,7 тысячи рублей. 

Условия для победителя конкурса

  • В течение трех лет внести в уставной фонд не менее десяти миллионов рублей. 5,2 из них потратить на обновление основных средств, в том числе производственное оборудование. 4,8 миллиона – на пополнение оборотных средств;
     
  • Экспорт продукции – три миллиона долларов в 2021 году;
     
  • Увеличить объем производства на 20% в сравнении с 2018 годом;
     
  • До конца 2021 года создать не менее 40 дополнительных рабочих мест;
     
  • Среднемесячная зарплата на ОАО «Купалинка» в 2019-2021 годах должна быть не ниже средней по отрасли;
     
  • Инвестор обязан сохранить торговую марку «Купалинка» и виды производственной деятельности. Перепрофилировать можно только с согласия Беллегпрома и ГКИ.

В 2017 году «Купалинка» имела выручку в 15,7 миллиона рублей. Прибыль от реализации составила 187 тысяч рублей, а чистая прибыль – 159 тысяч. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. У «Купалинки» есть долгосрочные обязательства объемом в два миллиона рублей.

«Купалинка» находится в Солигорске. Занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. Предприятие имеет сеть собственных магазинов в Беларуси.

 
 
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Государство выставило на продажу 84,4% акций ОАО «Купалинка». Заявки на участие принимаются до 5 ноября, а сам конкурс по продаже акций состоится 15 ноября. Начальная...
 
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