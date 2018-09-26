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Государство продает свои 84,4% акций «Купалинки»
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Государство выставило на продажу 84,4% акций ОАО «Купалинка». Заявки на участие принимаются до 5 ноября, а сам конкурс по продаже акций состоится 15 ноября. Начальная цена – 1,85 миллиона рублей,
Условия для победителя конкурса
В 2017 году «Купалинка» имела выручку в 15,7 миллиона рублей. Прибыль от реализации составила 187 тысяч рублей, а чистая прибыль – 159 тысяч. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. У «Купалинки» есть долгосрочные обязательства объемом в два миллиона рублей.
«Купалинка» находится в Солигорске. Занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. Предприятие имеет сеть собственных магазинов в Беларуси.
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Государство выставило на продажу 84,4% акций ОАО «Купалинка». Заявки на участие принимаются до 5 ноября, а сам конкурс по продаже акций состоится 15 ноября. Начальная...
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