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Уле-Эйнар Бьорндален показал первое фото дочери и рассказал о её любимых игрушках
Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален показал фото дочери Ксении.
Снимок восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.
Бьорндален рассказал, с какими игрушками любит играть девочка.
Уле-Эйнар Бьорндален:
Ксения – дочь Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Первого октября девочке
Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален (
В июне нынешнего года Дарья
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Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален показал фото дочери Ксении. Снимок восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram. Бьорндален...
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