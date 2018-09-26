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Велосипедисты вспоминают времена Талатая и просят устранить к зиме прошлогодние недостатки
27.09.2018 19:56 — Разное | Виртуальный Брест
Хотел бы высказать своё мнение по следующему вопросу. Как известно, прошедшая неделя была известна нам как Неделя Европейской Мобильности, и завершилась она Днём без автомобиля. Вспоминая аналогичные события прошлого года, нельзя не вспомнить сенсационное для велосообщества Бреста
Понятное дело, что эти дорожки спешили сделать под "День без автомобиля-2017", и они изначально не были лишены некоторых недостатков: не везде нанесли разметку, пиктограммы, на велодорожках надо было поменять ливневые решётки с продольными отверстиями на более безопасные, кое-где они были ниже уровня асфальта, а на ул. Пушкинской велодорожку надо было и вовсе обозначить соответствующим дорожным знаком. Водители по привычке парковали свои автомобили вплотную к бордюру...
И, пожалуй, почти никто тогда не сомневался, что со временем все недостатки будут устранены...
Прошёл год. За это время сменился начальник
Со временем, ещё прошлой осенью, недостающую разметку добавили только на Я.Купалы, там же этим летом заменили всего лишь одну! решётку.
С проблемой парковки автомобилей почти разобрались с помощью неравнодушных велосипедистов. А все остальные недостатки - так и остались. На пешеходном переходе через ул. Гаврилова зелёная разметка велодорожки упирается в бордюр... До сих пор
Опасные решётки так и не заменили, и в них особенно рискуют попасть колесом и травмироваться те велосипедисты, на чьих велосипедах стоят узкие покрышки. Так и не продлилась велодорожка от Партизанского проспекта до ул. Пионерской - её "выгнали" на тротуар, и она закончилась в районе ж.д переезда на Я.Купалы. Печально...
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Хотел бы высказать своё мнение по следующему вопросу. Как известно, прошедшая неделя была известна нам как Неделя Европейской Мобильности, и завершилась она Днём...
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