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Велосипедисты вспоминают времена Талатая и просят устранить к зиме прошлогодние недостатки

27.09.2018 19:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Хотел бы высказать своё мнение по следующему вопросу. Как известно, прошедшая неделя была известна нам как Неделя Европейской Мобильности, и завершилась она Днём без автомобиля. Вспоминая аналогичные события прошлого года, нельзя не вспомнить сенсационное для велосообщества Бреста открытие первых велодорожек на проезжей части улиц Я.Купалы и Пушкинской, чему уделили внимание многие СМИ, в том числе и Виртуальный Брест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59211.php

Велосипедисты вспоминают времена Талатая и просят устранить к зиме прошлогодние недостатки

Понятное дело, что эти дорожки спешили сделать под "День без автомобиля-2017", и они изначально не были лишены некоторых недостатков: не везде нанесли разметку, пиктограммы, на велодорожках надо было поменять ливневые решётки с продольными отверстиями на более безопасные, кое-где они были ниже уровня асфальта, а на ул. Пушкинской велодорожку надо было и вовсе обозначить соответствующим дорожным знаком. Водители по привычке парковали свои автомобили вплотную к бордюру...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59211.php

Велосипедисты вспоминают времена Талатая и просят устранить к зиме прошлогодние недостатки

И, пожалуй, почти никто тогда не сомневался, что со временем все недостатки будут устранены...

Прошёл год. За это время сменился начальник ГАИ. И что мы видим на тех дорожках?

Со временем, ещё прошлой осенью, недостающую разметку добавили только на Я.Купалы, там же этим летом заменили всего лишь одну! решётку.

С проблемой парковки автомобилей почти разобрались с помощью неравнодушных велосипедистов. А все остальные недостатки - так и остались. На пешеходном переходе через ул. Гаврилова зелёная разметка велодорожки упирается в бордюр... До сих пор ГАИ так и не обозначила знаком дорожку на Пушкинской, и она, согласно определению ПДД, по факту является обочиной, а не велодорожкой, так как за год на ней не появилось даже пиктограмм... 

Опасные решётки так и не заменили, и в них особенно рискуют попасть колесом и травмироваться те велосипедисты, на чьих велосипедах стоят узкие покрышки. Так и не продлилась велодорожка от Партизанского проспекта до ул. Пионерской - её "выгнали" на тротуар, и она закончилась в районе ж.д переезда на Я.Купалы. Печально...

 
Теги: Брест
 
 
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Хотел бы высказать своё мнение по следующему вопросу. Как известно, прошедшая неделя была известна нам как Неделя Европейской Мобильности, и завершилась она Днём...
 
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