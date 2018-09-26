Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода… Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!



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Бреста " alt="Осенний бал для ветеранов Московского района г.Бреста ">



В преддверии Дня пожилых людей в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» сегодня организовали и провели осенний бал для граждан пожилого возраста «Осенний вальс». Проведение осеннего бала здесь стало настоящей традицией. Все выступления и конкурсы этой развлекательной программы были связаны с предстоящим праздником и осенней темой, танцы чередовались с интересными конкурсами.



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Веселая музыка и чудесная атмосфера праздника витала в воздухе. Свое мастерство в вальсировании продемонстрировали приглашённые гости – хореографическая группа учащихся 8-9 классов ГУО «Гимназия №3 г. Бреста» и сами организаторы бала. Мероприятие завершила зажигательная дискотека для всех тех, кто посещает отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.