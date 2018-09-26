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Бульвар. Кольцо. Пешеходы. Обидное ДТП из-за невнимательности...
27.09.2018 19:56 — Разное | Виртуальный Брест
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ДТП произошло сегодня, 27 сентября 2018 года на кольце бульвара Шевченко.
Бывалые водители советуют следить за дорожной ситуацией перед впереди идущим автомобилем (это возможно), и предугадывать действия водителя спереди. Другие же советуют банально следить за дистанцией.
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