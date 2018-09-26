Лесовоз застрял под путепроводом на ул. Шевченко в Бресте

Необычное ДТП произошло сегодня, 27 сентября 2018 года в городе Бресте на ул. Шевченко. Тут довольно низкий путепровод, высотой около 3,2 метра, и есть предупреждающие знаки, но почему-то многие водители не замечают препятствия, и пытаются проехать.



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Как он выбрался оттуда - непонятно. Если не сильно застрял, можно было спустить немного шины. Так или иначе, сейчас проезд уже освобождён. Будьте внимательны!