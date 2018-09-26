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Видеофакт: Беларусь поставила в Азербайджан новую партию «Полонезов»
Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан.
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Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов...
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