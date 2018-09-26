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Очередной приговор за дедовщину: ефрейтора осудили на "домашнюю химию"
27 сентября суд Гомельского района приговорил за дедовщину бывшего ефрейтора воинской части №48694 противовоздушной обороны (ПВО) Павла Красильникова.
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На суде обвиняемый свою вину не признал. По его словам, показания солдат против него — наговор и месть за его требовательность к ним.
После оглашения приговора молодой человек сообщил журналистам, что надеялся до последнего момента на оправдание. Он планировал дальше служить в системе МВД.
Как заявляло обвинение, 22-летний ефрейтор Красильников унижал рядовых и издевался над ними. Например, в сентябре 2017-го он незаконно заставил рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и петь при этом песню "Войска ПВО". Рядовые говорили, что они были вынуждены отжиматься по 40-50 раз, кто не мог отжиматься — приседал.
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27 сентября суд Гомельского района приговорил за дедовщину бывшего ефрейтора воинской части №48694 противовоздушной обороны (ПВО) Павла Красильникова.
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