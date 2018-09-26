tut.by, военному присудили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа ("домашняя химия"). Такое же наказание просил для него и прокурор. Как пишетвоенному присудили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа ("домашняя химия"). Такое же наказание просил для него и прокурор.





На суде обвиняемый свою вину не признал. По его словам, показания солдат против него — наговор и месть за его требовательность к ним.





После оглашения приговора молодой человек сообщил журналистам, что надеялся до последнего момента на оправдание. Он планировал дальше служить в системе МВД.









Как заявляло обвинение, 22-летний ефрейтор Красильников унижал рядовых и издевался над ними. Например, в сентябре 2017-го он незаконно заставил рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и петь при этом песню "Войска ПВО". Рядовые говорили, что они были вынуждены отжиматься по 40-50 раз, кто не мог отжиматься — приседал.



