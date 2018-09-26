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Тепло в квартиры минчан дадут 1 октября!
28 сентября начнут включать отопление в детских садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы Минска. Такое решение принял Мингорисполком, информирует
А в квартирах минчан, общежитиях, гостиницах, бассейнах, банях, учебных заведениях, театрах теплее станет с 1 октября.
Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
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28 сентября начнут включать отопление в детских садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы Минска. Такое решение принял Мингорисполком,...
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