Депутаты рассмотрят вопрос о назначении Сергея Румаса и заслушают программу деятельности обновленного правительства

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Председатель Палаты представителей проинформировал, что 5 октября "предстоит рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение Сергея Румаса премьер-министром, а несколько позже заслушать программу деятельности обновленного правительства". Владимир Андрейченко Проект программы активно обсуждается в Совмине, сообщил Владимир Андрейченко. "Полагаю, что уже во второй половине октября депутаты получат его в рабочем порядке для изучения и проработки в постоянных комиссиях", - сказал он.





Владимир Андрейченко поручил депутатскому корпусу внимательно рассмотреть положения программы. Он уточнил, что "прежде всего это надо делать сквозь призму целей и задач пятилетнего плана развития страны, создания должных условий для формирования новых отраслей экономики, поддержки малого и среднего бизнеса". Спикер подчеркнул, что "предлагаемые правительством меры должны основываться на реальном анализе ситуации, носить конкретный и прагматичный характер".









В этом же ключе Владимир Андрейченко призвал работать и парламентариев, назвав рост благосостояния людей, обеспечение занятости, улучшение бизнес-климата, активизацию инновационной и инвестиционной деятельности безусловным приоритетами работы депутатского корпуса.



