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В каких странах предпочитают отдыхать белорусы

27.09.2018 19:04 — Разное | Партизан  
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Белорусские туристы предпочитают отдыхать в Турции, Египте и Украине. Об этом говорится в статистическом обзоре Национального статистического комитета, который был выпущен к Всемирному дню туризма (27 сентября).

По информации Белстата, в 2017 году белорусы чаще всего ездили в Турцию (около 140 тыс. человек), Египет (123 тыс.), Украину (91 тыс.). Также в топ-10 самых посещаемых стран входят Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория и Чехия. 
 

 
Белорусы все чаще путешествуют по миру. В прошлом году за рубеж выехали 727,5 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в позапрошлом. В среднем они находились за границей 8 дней. 
 
За прошлый год белорусы посетили 117 стран мира, включая такие государства, как Чили и Ямайка (по 6 человек), Мьянма и Перу (по 5 человек), Коста-Рика и Мали (по 2 человека).
 
География въездного туризма в Беларуси также постоянно расширяется. В 2017 году нашу страну посетили 282 тысячи иностранцев, что на 65 тыс. больше, чем в 2016-м. Чаще всего к нам приезжают россияне (191 тыс.), литовцы (26 тыс.), поляки (22 тыс.).
 
Однако были туристы из далеких стран: 13 человек прибыли из Шри-Ланки, 11 – из Доминиканы, 7 - из Чили, по 5 – из Колумбии и Гватемалы, по 1 – из Коста-Рики и Маврикия.



 
 
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Белорусские туристы предпочитают отдыхать в Турции, Египте и Украине. Об этом говорится в статистическом обзоре Национального статистического комитета, который...
 
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