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В Минске откроют три новые гостиницы
До конца этого года в Минске планируют открыть три новые гостиницы на 321 номер. Об этом в четверг сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов.
Сегодня на заседании в Мингорисполкоме обсуждался вопрос подготовки ко вторым Европейским играм, которые пройдут в белорусской столице в июне следующего года.
Чтобы обеспечить комфортное размещение иностранных гостей и участников соревнований, в этом году в Минске введут в эксплуатацию три гостиницы. Это гостиница Mercure на 126 номеров в районе улицы Зыбицкой, отель на 165 номеров на пересечении проспекта Победителей и МКАД и гостиница на 30 номеров в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа».
Всего в Минске насчитывается 51 гостиница и пять хостелов на 6 тысяч номеров. С отелями планируется заключить договор по ограничению уровня тарифов во время проведения II Европейских игр.
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До конца этого года в Минске планируют открыть три новые гостиницы на 321 номер. Об этом в четверг сообщил начальник главного управления спорта и туризма...
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