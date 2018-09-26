В Минске откроют три новые гостиницы

Сегодня на заседании в Мингорисполкоме обсуждался вопрос подготовки ко вторым Европейским играм, которые пройдут в белорусской столице в июне следующего года.

Чтобы обеспечить комфортное размещение иностранных гостей и участников соревнований, в этом году в Минске введут в эксплуатацию три гостиницы. Это гостиница Mercure на 126 номеров в районе улицы Зыбицкой, отель на 165 номеров на пересечении проспекта Победителей и МКАД и гостиница на 30 номеров в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа».





Всего в Минске насчитывается 51 гостиница и пять хостелов на 6 тысяч номеров. С отелями планируется заключить договор по ограничению уровня тарифов во время проведения II Европейских игр.



