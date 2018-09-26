Беларусь напряглась из-за американской военной базы у своих границ

пишет lenta.ru, что подобное действие не сможет «укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе». «Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия», — добавил он. Дипломат отметил, что Он указал,lenta.ru, что подобное действие не сможет «укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе». «Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия», — добавил он. Дипломат отметил, что Минск готов к этому, о чем говорят последовательные шаги Беларуси по укреплению безопасности в мире.





Глаз подчеркнул, что Минск следит за развитием ситуации и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от ее развития. «Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил - это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности», — сказал пресс-секретарь.









В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Кроме того, польский лидер поведал, что в шутку обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом создание в стране военной базы под названием «Форт-Трамп». Сам президент США указал, что изучает предложение.