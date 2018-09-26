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Беларусь напряглась из-за американской военной базы у своих границ

27.09.2018 18:39 — Разное | Партизан  
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Создание американской военной базы в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает ТАСС.

Он указал, пишет lenta.ru, что подобное действие не сможет «укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе». «Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия», — добавил он. Дипломат отметил, что Минск готов к этому, о чем говорят последовательные шаги Беларуси по укреплению безопасности в мире.

Глаз подчеркнул, что Минск следит за развитием ситуации и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от ее развития. «Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил - это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности», — сказал пресс-секретарь.


В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Кроме того, польский лидер поведал, что в шутку обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом создание в стране военной базы под названием «Форт-Трамп». Сам президент США указал, что изучает предложение.

 
Теги: Минск
 
 
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Создание американской военной базы в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил пресс-секретарь...
 
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