Под Смолевичами хотят построить «Диснейленд»

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко озвучил весьма амбициозный проект: возле «Великого камня» планируют построить белорусский «Диснейленд». Инвестор пока не найден, поэтому на эту роль может претендовать в том числе и шведская компания. По предварительным подсчетам, строительство аналога «Диснейленда» обойдется в 400—500 миллионов долларов.





К слову, идея строительства масштабного парка развлечений на манер «Диснейленда» для Беларуси в целом и для пристоличья не нова. Впервые о таких проектах заговорили еще 10 лет назад. А в 2009 году даже была создана первая концепция такого парка.





«Диснейленды», которые так и не появились в Минской области





2009 год: дом с привидениями, американские горки и бои гладиаторов













Тогда рассматривались два варианта размещения парка развлечений: на берегу Дубровского водохранилища возле спорткомплекса «Раубичи» (участок 175 га, примерная стоимость проекта — 740 млн долларов) и южнее горнолыжного комплекса «Силичи» (участок 215 га, примерная стоимость проекта — 916,8 млн долларов). Инвестору предлагали построить центр развлечений, не имеющий аналогов в стране. В белорусском «Диснейленде» должны были появиться зоны экстремального, детского и семейного отдыха. Посетителей планировали, кроме прочего, привлекать гоночной трассой, американскими горками, аквапарком и домом с привидениями. Все зоны должна была связать железная дорога.





В итоге из двух площадок для парка развлечений выбрали ту, что возле «Раубичей», а проект приобрел конкретику. В зоне для семейного отдыха планировали построить здания в стиле разных эпох и культур, поставить миниатюры выдающихся мировых памятников, показывать бои гладиаторов. В детской зоне собирались устраивать развлечения по мотивам сказок, возвести Башню ужасов и аквапарк. Однако инвестор на этот масштабный проект в те годы так и не нашелся.





2017 год: киберспорт, электрокартинг и SPA













В прошлом году о планах на строительство аналога «Диснейленда» — парка развлечений Champions World — заявила группа компаний «Диамант». Место предполагаемого расположения, к слову, называли примерно то же, что планируют предложить инвестору на этот раз – в 25 км от Минска на территории «Великого камня». Многофункциональный туристический комплекс хотели сделать всесезонным, темой парка обозначили «Детские олимпийские игры». Территорию планировали разделить на 5 частей – по количеству частей света. «Европа» должна была стать центром электрокартинга, «Азия» — ареной для киберспорта, «Америка» — парком экстремальных аттракционов с американскими горками, кинотеатром и боулингом. На территории «Африки» планировали построить спортивный центр с площадками для игровых видов спорта, пейнтбола, скейтинга и паркура, велосоревнований серии BMX. А «Океанию» видели не иначе, как аквапарком — крытым спортивным комплексом с wellness-центром, SPA, бассейном, интерактивными водными аттракционами. Однако и на тот проект инвесторов не нашлось.



