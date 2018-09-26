"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры

Ограничительные меры по вывозу отходов бумаги и картона в Беларуси применяются с мая 2016 года. "Необходимость в них обусловлена низкой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны из-за дефицита макулатурного сырья", - подчеркнули в пресс-службе.





В период действия постановлений Совета Министров о лицензировании экспорта значительно улучшилось выполнение госзаказа на поставку макулатуры и отходов. В январе-мае 2016 года (до введения лицензирования) среднемесячный объем поставки макулатуры составлял 14,3 тыс. т, или 65,9% от доведенного госзаказа, в январе-декабре 2017-го - 19,6 тыс. т (90,4%), в январе-июне 2018 года - 22,2 тыс. т (94,9%). В результате улучшилась ситуация с обеспеченностью целлюлозно-бумажных предприятий Беларуси макулатурным сырьем.





По предприятиям концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% в 2015 году до 75,6% в первом полугодии 2018 года, а по отдельным предприятиям сегодня достигает 100%. Повышение загрузки мощностей позволило за январь 2017 года - июнь 2018-го произвести дополнительно продукции на сумму Br112,4 млн, увеличить рентабельность продаж с минус 2% в 2016 году до плюс 6,2% в первом полугодии 2018-го, дополнительно экспортировать товаров на сумму $27,8 млн. Применение ограничительных мер позволило сократить экспорт макулатурного сырья, обеспечить его переработку внутри страны и экспортировать уже готовую продукцию. С учетом положительной оценки результатов действия ограничительных мер "Беллесбумпром" инициировал разработку постановления Совета Министров о продлении лицензирования экспорта макулатуры.









Проектом документа предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с концерном. Предложения можно направить секретарю общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне "Беллесбумпром" Алексею Борисовичу Кулинковичу (тел. 8017-289-13-63, e-mail: info@bellesbumprom.by).



