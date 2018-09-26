Погода в выходные: в субботу возможен мокрый снег, в воскресенье – заморозки до -4°С

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28 сентября ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем во многих районах кратковременные дожди. Ветер западный, порывистый, ночью по северной половине, утром и днем на большей части территории сильный порывистый.Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная – в середине дня +13..+18°С, по югу Брестской и Гомельской областей до +20°С.Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать, сообщаетГидрометцентра.29 сентября местами, преимущественно по востоку, пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, при прояснениях по северо-востоку страны возможны слабые заморозки до -2°С, максимальная температура днем +7..+13°С.30 сентября осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью на большей части территории заморозки до 0..-4°С, местами температура воздуха +1..+4°С, максимальная температура днем +8..+15°С.