﻿ Погода в выходные: в субботу возможен мокрый снег, в воскресенье – заморозки до -4°С. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в выходные: в субботу возможен мокрый снег, в воскресенье – заморозки до -4°С

27.09.2018 18:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: gazetaby.com
Прогноз погоды на ближайшие дни.

28 сентября ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем во многих районах кратковременные дожди. Ветер западный, порывистый, ночью по северной половине, утром и днем на большей части территории сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная – в середине дня +13..+18°С, по югу Брестской и Гомельской областей до +20°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

29 сентября местами, преимущественно по востоку, пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, при прояснениях по северо-востоку страны возможны слабые заморозки до -2°С, максимальная температура днем +7..+13°С.

30 сентября осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью на большей части территории заморозки до 0..-4°С, местами температура воздуха +1..+4°С, максимальная температура днем +8..+15°С.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
1 октября в квартирах минчан включат отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика