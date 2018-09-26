Создан сверхсильный робот-гусеница



Изображение: City University of Hong Kong

Nature Communications

Eurekalert

Толщина тела робота — 0,15 мм, длина лапок — около 0,65 мм. Всего ножек несколько сотен, внешне они напоминают короткие волоски. Расстояние между конечностями исследователи выбрали так, чтобы оно соответствовало этому показателю у большинства животных на планете.Робот изготовлен из материала под названием полидиметилсилоксан, который не боится воды. Он мягкий, при необходимости его можно резать, подгоняя размеры «гусеницы» под свои нужды. Некоторые элементы намагничены, что позволяет управлять им дистанционно. Скоростью робота можно управлять, изменяя электромагнитную частоту сигнала.Робогусеница может двигаться вперед и назад, а также «наклоняться», стоя только на правых или только на левых ножках. Если она сталкивается с препятствием, ее тело способно согнуться на угол до 90 градусов, переходя преграду.К тому же устройство крайне выносливо. Робот может переносить грузы массой до ста раз больше собственного веса. Это можно сравнить с человеком, который поднимает автобус.Новинку можно применить для доставки лекарств в указанное место пищеварительного тракта. Также он может быть полезен при медицинских осмотрах. В планах создателей робота — дальнейшие испытания на животных и в конечном итоге на людях. В ближайшие 2−3 года они надеются найти материал, который будет разлагаться внутри организма, чтобы робота не пришлось извлекать.