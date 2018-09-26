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Мингорисполком назвал точную дату включения отопления в столице
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Такое решение принято учитывая неблагоприятный прогноз погоды.
В пятницу, 28 сентября, отопление начнут включать в детских садах, школах и больницах. А в понедельник, 1 октября, — в жилых домах и общежитиях.
В среднем на подключение отопления дается пять дней, потому что одновременно подключить весь массив домов Минска невозможно.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/609590.html
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Сегодня Мингорисполком принял решение о включении отопления.
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