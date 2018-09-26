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"Сто процентов он". Журналисты побывали в селе, где долгое время жила семья полковника ГРУ Чепиги
Фото с сайта Би-би-си
Как пишет издание, в селе следят за публикациями на эту тему. Многие в Боширове узнают Толю Чепигу, который в Березовке заканчивал среднюю школу.
«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», — говорит одна из собеседниц. Женщина, как и другие, кто согласился говорить на эту тему, просит не называть ее имени, чтобы не иметь возможных проблем с ФСБ.
Чепигу она вспоминает, как «умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо» и заявляет, что узнает его во всех опубликованных материалах.
Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. По сведениям сельчан, Анатолий Чепига женат, у него двое детей. Знают они и о том, что «он на секретной службе в горячих точках». А последний раз Чепигу видели 10 лет назад, когда он приезжал к родным.
«Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», — рассказала еще одна жительница Березовки.
Накануне, напомним издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.
В 2001 году Чепига с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ. На сайте академии Чепига указан в качестве «почетного выпускника».
«Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А. В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя РФ», — сообщает сайт.
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В селе следят за публикациями на эту тему.
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