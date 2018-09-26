"Сто процентов он". Журналисты побывали в селе, где долгое время жила семья полковника ГРУ Чепиги

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«Коммерсантъ»

Как пишет издание, в селе следят за публикациями на эту тему. Многие в Боширове узнают, который в Березовке заканчивал среднюю школу.— говорит одна из собеседниц. Женщина, как и другие, кто согласился говорить на эту тему, просит не называть ее имени, чтобы не иметь возможных проблем с ФСБ.Чепигу она вспоминает, каки заявляет, что узнает его во всех опубликованных материалах.Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. По сведениям сельчан, Анатолий Чепига женат, у него двое детей. Знают они и о том, что. А последний раз Чепигу видели 10 лет назад, когда он приезжал к родным.— рассказала еще одна жительница Березовки.Накануне, напомним издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника ГРУ«Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.В 2001 году Чепига с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ. На сайте академии Чепига указан в качестве «почетного выпускника».сообщает сайт.