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Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой по делу Скрипалей - МИД РФ

27.09.2018 19:43 — Разное | Интерфакс  
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Лондон не пошел на сотрудничество с Россией по "делу Скрипалей", несмотря на предложения Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы уже отметили, что мы предлагали сотрудничество, которое напрямую отвечает положениям Конвенции о запрещении химического оружия, но британская сторона на это не пошла", - сказал А.Грушко журналистам, комментируя заявления главы МИД Великобритании о его разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на рабочем завтраке пяти постоянных членов СБ ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Скай-Ньюз". "Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Дж.Хант.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Т.Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

 
 
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Лондон не пошел на сотрудничество с Россией по "делу Скрипалей", несмотря на предложения Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
 
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