Польша не намерена полностью отказываться от российского газа - посол в РФ

Власти Польши не намерены полностью отказываться от закупок российского газа, сообщил "Интерфаксу" посол страны в РФ Влодзимеж Марчиняк.

"Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью - мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле. И потому наша страна диверсифицирует свои поставки", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 18 сентября текущего года президент Польши Анджей Дуда заявил, что проект газопровода "Северный поток 2" представляет собой серьезную угрозу для Европы, так как может привести к доминированию РФ на рынке энергоресурсов. "Это строительство ("Северного потока 2" - ИФ) - огромная угроза", - сказал он. По словам А.Дуды, после "Северного потока 2" российская сторона может решить реализовать дополнительные проекты подобного рода.