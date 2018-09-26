Могилевская область и китайская провинция Цзянсу подписали ряд документов по укреплению торгово-экономических связей

Представители Могилевской области и китайской провинции Цзянсу подписали в четверг ряд документов по дальнейшему укреплению межрегиональных и торгово-экономических связей, сообщили в Могилевском облисполкоме.

В частности, заверена программа (дорожная карта) основных мероприятий по развитию сотрудничества между Могилевской областью и провинцией Цзянсу на 2018-2020 годы, говорится в сообщении на сайте исполкома.

Стороны поставили подписи под двумя протоколами: о намерениях между Могилевским облисполкомом и компанией SUMEC и о сотрудничестве между Могилевским государственным объединением "Мясомолпром" с компанией JOC.

Кроме того, заключены меморандумы о совместном участии в строительстве Экономического пояса Шелкового пути между Могилевской областью и провинцией Цзянсу, о сотрудничестве в сфере торговли между комитетом экономики Могилевского облисполкома и департаментом коммерции Народного Правительства провинции Цзянсу.

ОАО "Бабушкина крынка" также подписало меморандумы с Цзянсуской компанией по экспорту и импорту зерновых культур, масел и продуктов питания и компанией Suguo Supermarke. Они предполагают организацию поставок в провинцию Цзянсу молочной продукции Могилевской области.

Как уточнили в исполкоме, SUMEC Textile работает с Могилевской областью с 2017 года, сосредоточив усилия на импорте льноволокна. В 2018 году она открыла свое представительство в Беларуси и приступила к реализации инвестиционного проекта по выращиванию, переработке и поставке льноволокна на китайский рынок. "В нашем регионе SUMEC Textile планирует открыть предприятие, которое будет заниматься возделыванием льнотресты и обработкой арендованных земель. Для выращивания льна-долгунца на первом этапе предлагается арендовать пригодные по агрохимическим показателям земли в Чаусском и Кричевском районах", - рассказали в исполкоме.

Цзянсуская корпорация по зарубежному сотрудничеству (JOC) в настоящее время осуществляет в Могилевской области проект по переработке и поставке на китайский рынок говядины с Могилевского мясокомбината. Кроме того, она начала реализацию инвестиционного проекта в Кричевском районе по выращиванию грибов.