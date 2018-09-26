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По подозрению во взяточничестве задержана начальник управления из Минздрава

27.09.2018 19:30 — Разное | Аргументы и факты  
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По подозрению во взяточничестве задержана начальник управления из Минздрава
Фото из открытых источников

Возбуждено уголовное дело по ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки). Ведется следствие, сообщили в официальной группе МВД в Фейсбуке. 

По подозрению во взяточничестве задержана начальник управления из Минздрава В Ганцевичском районе после плановой прививки умер двухмесячный ребенок

При этом в Следственном комитете отметили, что указанные факты не связаны с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента». На это БЕЛТА обратила внимание официальный представитель СК Юлия ГОНЧАРОВА.

По данным следствия, подозреваемая неоднократно принимала материальные ценности и приобретала выгоды имущественного характера за решение различных вопросов в период с 2015 по 2018 годы.

Напомним, 13 августа 2018 года в Ганцевичском районе после плановой прививки умер двухмесячный ребенок. Погибшему малышу вводили в том числе вакцину «Эупента». «Эупенту» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. В Минздраве сообщили, что несколько лет назад производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

«С целью предупреждения чрезвычайной ситуации – вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и необходимостью обеспечения Национального календаря прививок, с учетом рекомендаций ВОЗ, было принято решение о закупке «Эупенты». Срыв своевременной прививочной кампании мог бы привести к возникновению вспышек дифтерии, коклюша и столбняка среди детей», – пояснила тогда начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила РЕУТСКАЯ.

 
 
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Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и...
 
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