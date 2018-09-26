По подозрению во взяточничестве задержана начальник управления из Минздрава

Возбуждено уголовное дело по ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки). Ведется следствие, сообщили в официальной группе МВД в Фейсбуке.

При этом в Следственном комитете отметили, что указанные факты не связаны с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента». На это БЕЛТА обратила внимание официальный представитель СК Юлия ГОНЧАРОВА.

По данным следствия, подозреваемая неоднократно принимала материальные ценности и приобретала выгоды имущественного характера за решение различных вопросов в период с 2015 по 2018 годы.

Напомним, 13 августа 2018 года в Ганцевичском районе после плановой прививки умер двухмесячный ребенок. Погибшему малышу вводили в том числе вакцину «Эупента». «Эупенту» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. В Минздраве сообщили, что несколько лет назад производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.