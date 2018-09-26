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Брестское "Динамо" подало апелляцию на решение о выплате "Неману" 400 тысяч долларов за Савицкого
Футбольный клуб "Динамо-Брест" подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков
Напомним, 7 сентября, Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов
Полузащитник
Павлом Савицким
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков о выплате гродненскому "Неману" за Павла...
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