Футбольный клуб "Динамо-Брест" подал апелляцию в арбитраж АБФФ на решение комитета по статусу и переходам игроков о выплате гродненскому "Неману" за Павла Савицкого почти 400 тысяч долларов, сообщает "Прессбол" .​



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, 7 сентября, Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов принял решение в отношении выплаты компенсации за подготовку и обучение белорусского полузащитника Павла Савицкого. Согласно этому решению, брестское "Динамо", цвета которого нынче защищает футболист, должен выплатить гродненскому "Неману" 398,23 тысячи долларов.

Полузащитник Павел Савицкий подписал контракт с брестским «Динамо» в конце прошлого года. «Неман» потребовал от брестского клуба компенсацию в 600 тысяч долларов за 23-летнего игрока, ссылаясь на п. 4 ст. 22 «Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов».

Павлом Савицким интересовался БАТЭ , но стороны не договорились. В июле судьба полузащитника в брестском «Динамо» висела на волоске , но в итоге он остался в команде.