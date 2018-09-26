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В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину

27.09.2018 20:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину
МЧС Республики Беларусь

Сообщение о том, что мужчине, который находится по адресу ул. Неманская, 23, нужна помощь, поступило спасателям 27 сентября в 11:30. 

В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину В Гомеле пенсионер заснул в зале ожидания вокзала и застрял между сиденьями

24-летний минчанин выбрасывал мусор и случайно уронил свои ключи от квартиры в мусоропровод. Он решил достать их своими силами. Мужчина залез внутрь канала на уровне 9-го этажа и стал спускаться. В районе 6-го этажа ключи найти удалось, но выбраться из канала уже не получилось. 

Прибывшие спасатели с  уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала. После этого сотрудники МЧС достали мужчину с помощью аварийно-спасательного инструмента, сообщили в МЧС. 

Пострадавшего передали медикам.  

 
Теги: Гомель
 
 
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‍Пострадавший пытался вытащить из мусоропровода ключи.
 
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