В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину

Сообщение о том, что мужчине, который находится по адресу ул. Неманская, 23, нужна помощь, поступило спасателям 27 сентября в 11:30.

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24-летний минчанин выбрасывал мусор и случайно уронил свои ключи от квартиры в мусоропровод. Он решил достать их своими силами. Мужчина залез внутрь канала на уровне 9-го этажа и стал спускаться. В районе 6-го этажа ключи найти удалось, но выбраться из канала уже не получилось.

Прибывшие спасатели с уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала. После этого сотрудники МЧС достали мужчину с помощью аварийно-спасательного инструмента, сообщили в МЧС.

Пострадавшего передали медикам.