Внутри апокалипсиса: видео из сердца торнадо



Иллюстративное фото

Ураган обрушился на канадскую провинцию Квебек 21 сентября — торнадо сопровождали порывы ветра до 55 метров в секунду. Основной удар стихии приняли на себя города Оттава и Гатино.из Гатино почему-то не стала прятаться во время торнадо и встретила ураган в своей машине. На видео, опубликованном на ее страничке в фейсбуке, видно, что перепуганная девушка сидит в авто на трассе в самый разгар стихии.Ветер сносит все вокруг и разбивает водительское стекло в машине. Касандра снимает видео, но при этом истошно кричит.Девушка остановила машину на трассе и начала снимать проходящий торнадо — ветер поднял в воздух камни, грязь и множество других предметов, сгибал деревья.Касандре определенно повезло — она отделалась только несколькими порезами на лице. В такой ситуации все могло иметь гораздо более печальный финал.Видео Касандры набрало почти 6000 комментариев, причем помимо тех, кто интересовался здоровьем девушки, нашлось немало людей, которые недоумевали, как она вообще оказалась на улице.Экстренные службы предупреждали жителей о приближающемся торнадо по всем возможным каналам связи, но Касандра то ли не послушала, то ли не придала этому значения.Торнадо в Гатино снял еще один местный житель. Правда, он сделал это из окна своего дома.Несмотря на всю жуть происходящего, ураган обошелся без жертв, но 30 человек все же получили травмы, а еще 160 тысяч жителей городов, попавших под стихию, остались без света.