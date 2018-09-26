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Главный психиатр Москвы посоветовал стоящим за iPhone обратиться к врачам
Фото: РИА "Новости" / Евгения Новоженина
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк порекомендовал стоящим за iPhone возле магазина на Тверской улице людям обратиться к врачам. Об этом медик заявил
Специалист считает, что у этих людей наблюдается лёгкая форма зависимости.
— У людей с зависимостью от приобретения вещей определённой марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие от процесса покупки этой вещи, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции, — сказал он.
По его словам, если у человека отсутствует стимуляция покупки желаемого, то он испытывает страдания — вплоть до физических его проявлений. Среди них — головные боли, учащённое сердцебиение. Избавиться от зависимости можно при обращении к психотерапевтам или психологам.
Стоит отметить, что в мире сейчас поднялась очередная волна ажиотажа вокруг новых iPhone. Так, около магазина на Тверской уже несколько дней стоит очередь с палатками и спальными мешками, места в ней продаются за сотни тысяч рублей.
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По его словам, у этих людей наблюдается лёгкая форма зависимости.
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