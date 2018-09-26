Главный психиатр Москвы посоветовал стоящим за iPhone обратиться к врачам

Фото: РИА "Новости" / Евгения Новоженина

Главный психиатр Москвыпорекомендовал стоящим за iPhone возле магазина на Тверской улице людям обратиться к врачам. Об этом медик заявилСпециалист считает, что у этих людей наблюдается лёгкая форма зависимости.— сказал он.По его словам, если у человека отсутствует стимуляция покупки желаемого, то он испытывает страдания — вплоть до физических его проявлений. Среди них — головные боли, учащённое сердцебиение. Избавиться от зависимости можно при обращении к психотерапевтам или психологам.Стоит отметить, что в мире сейчас поднялась очередная волна ажиотажа вокруг новых iPhone. Так, около магазина на Тверской уже несколько дней стоит очередь с палатками и спальными мешками, места в ней продаются за сотни тысяч рублей.