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Суд вынес приговор бывшему инженеру "Белтехосмотра" за "помощь" гражданам в прохождении ТО

27.09.2018 20:22 — Разное | Партизан  
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Суровое наказание определил суд для теперь уже бывшего инженера диагностической станции УП "Белтехосмотр" в Светлогорске за то, что он "помогал" гражданам за деньги пройти процедуру.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, с 5 июля 2017 года по 3 февраля 2018-го за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, которое он мог совершить с использованием своих служебных полномочий по выдаче разрешений на допуск заведомо неисправных транспортных средств к участию в дорожном движении, в нарушение действующего законодательства неоднократно получал взятки на общую сумму 140 рублей, а также составлял, удостоверял своей подписью и выдавал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии транспортных средств техническим требованиям.


26 сентября состоялся суд, на котором мужчина был признан виновным но четырем статьям Уголовного кодекса. В итоге бывшему инженеру было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на срок 3 года.


 
 
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Суровое наказание определил суд для теперь уже бывшего инженера диагностической станции УП "Белтехосмотр" в Светлогорске за то, что он "помогал" гражданам за...
 
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