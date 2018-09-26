сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, с 5 июля 2017 года по 3 февраля 2018-го за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, которое он мог совершить с использованием своих служебных полномочий по выдаче разрешений на допуск заведомо неисправных транспортных средств к участию в дорожном движении, в нарушение действующего законодательства неоднократно получал взятки на общую сумму 140 рублей, а также составлял, удостоверял своей подписью и выдавал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии транспортных средств техническим требованиям. Какпресс-служба Гомельского областного суда, с 5 июля 2017 года по 3 февраля 2018-го за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, которое он мог совершить с использованием своих служебных полномочий по выдаче разрешений на допуск заведомо неисправных транспортных средств к участию в дорожном движении, в нарушение действующего законодательства неоднократно получал взятки на общую сумму 140 рублей, а также составлял, удостоверял своей подписью и выдавал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о соответствии транспортных средств техническим требованиям.









26 сентября состоялся суд, на котором мужчина был признан виновным но четырем статьям Уголовного кодекса. В итоге бывшему инженеру было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на срок 3 года.



