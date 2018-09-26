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Суд вынес приговор бывшему инженеру "Белтехосмотра" за "помощь" гражданам в прохождении ТО
Суровое наказание определил суд для теперь уже бывшего инженера диагностической станции УП "Белтехосмотр" в Светлогорске за то, что он "помогал" гражданам за деньги пройти процедуру.
Как
26 сентября состоялся суд, на котором мужчина был признан виновным но четырем статьям Уголовного кодекса. В итоге бывшему инженеру было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на срок 3 года.
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Суровое наказание определил суд для теперь уже бывшего инженера диагностической станции УП "Белтехосмотр" в Светлогорске за то, что он "помогал" гражданам за...
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