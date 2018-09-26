Чиновники ушли в «игнор»: на конференцию в защиту георгиевской ленты не пришел никто

Организаторы были расстроены.

Встречу организовало общество «Русь» (руководитель — Иван Корда), объединяющее граждан, желающих пропагандировать русский язык и русскую культуру.





Правда, очень часто «русичи» становятся активными участниками мероприятий, проводимых в целях борьбы с конспирологическими орденами вроде масонов.





Ранее «Наша Нива» рассказывала о конференции в Национальной библиотеке, организатором и руководителем которой был активист «Руси» Владимир Сацевич.









Владимир Сацевич с красной лентой на голове.





С течением времени «Русь» оказалась под покровительством действующих в ряде городов Беларуси «Российских центров науки и культуры». Тогда в число своих приоритетов общественное объединение включило и заботу об «исторической памяти».





В организации вышеупомянутой конференции участвовали Кобринский музей имени Суворова и «Международная славянская академия».





С приветственным словом обратилась глава Российского центра науки и культуры в Бресте Юлия Семенченко.





«Есть люди, которые поднимают вопрос, мол, георгиевская лента — это русский символ. Власти его выдавливают! По инициативе БРСМ приняли яблоневый цвет. Я звонил Воронюку [лидеру БРСМ. — Ред.], а он сказал, что они не будут ничего менять. Поэтому мы провели конференцию, чтобы доказать, что цвет победы — это георгиевская лента. У нас были ученые: Александр Титовец из БГУ, Александр Свирид из Бреста . И мы решили, что символ победы — это георгиевская лента!» — объясняет «Нашей Ниве» организатор кобринского мероприятия Владимир Сацевич.





Почему же ему не удалось привлечь на конференцию участников из государственных институций?





«Не было распоряжения из исполкома, я сам тоже не знал, кто это все проводит», — признается председатель совета кобринской районной организации Белорусского союза офицеров.





«Были учения в военкомате, поэтому представитель исполкома находился там, а не у нас. Это такой новый класс чиновников, которые выполняют только то, что прикажут наверху.





Между тем, Гришкевич [председатель Кобринского райисполкома. — Ред.] официально разрешил эту конференцию. Они сначала дали нам актовый зал исполкома под проведение, но потом заявили, мол, это же выходные дни, режимный объект… Поэтому дали помещение в школе искусств.





И кадетский класс не пришел, хотя у нас была договоренность. Но потом я звоню педагогу и она говорит: «Нет». Почему? «Потому что я так решила». Но я провел расследование и узнал: начальник отдела образования сказала, что здесь будет много русских, поэтому идти не надо», — признался Сацевич.





Почему «Русь» не проводила мероприятий в поддержку георгиевской ленты до 2013—2014 гг. — до того как лента стала символом российской агрессии в Украине?





«А тогда не было необходимости. Вы еще скажите, что свастику нельзя использовать, потому что ее Гитлер использовал. Она существует и в Индии, и у нас — в Российской Империи. А пентаграмма и звезда Соломона… — это формула воды! С работниками СМИ и образования работают определенные службы Гарвардского университета, идет размывание и подмена символики. Идет холодная война. На чьей стороне «Наша Нива»?» — заявил в заключение Владимир Сацевич.



