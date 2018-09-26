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Чиновники ушли в «игнор»: на конференцию в защиту георгиевской ленты не пришел никто
В начале сентября в Кобрине состоялась научная конференция «Символы победы в Великой Отечественной войне». Организаторы намеревались провести ее с размахом, но почти все приглашенные представители государственных институций эту конференцию проигнорировали.
Организаторы были расстроены.
Встречу организовало общество «Русь» (руководитель — Иван Корда), объединяющее граждан, желающих пропагандировать русский язык и русскую культуру.
Правда, очень часто «русичи» становятся активными участниками мероприятий, проводимых в целях борьбы с конспирологическими орденами вроде масонов.
Ранее «Наша Нива» рассказывала о конференции в Национальной библиотеке, организатором и руководителем которой был активист «Руси» Владимир Сацевич.
Владимир Сацевич с красной лентой на голове.
С течением времени «Русь» оказалась под покровительством действующих в ряде городов Беларуси «Российских центров науки и культуры». Тогда в число своих приоритетов общественное объединение включило и заботу об «исторической памяти».
В организации вышеупомянутой конференции участвовали Кобринский музей имени Суворова и «Международная славянская академия».
С приветственным словом обратилась глава Российского центра науки и культуры в Бресте Юлия Семенченко.
«Есть люди, которые поднимают вопрос, мол, георгиевская лента — это русский символ. Власти его выдавливают! По инициативе БРСМ приняли яблоневый цвет. Я звонил Воронюку [лидеру БРСМ. — Ред.], а он сказал, что они не будут ничего менять. Поэтому мы провели конференцию, чтобы доказать, что цвет победы — это георгиевская лента. У нас были ученые: Александр Титовец из БГУ, Александр Свирид из Бреста. И мы решили, что символ победы — это георгиевская лента!» — объясняет «Нашей Ниве» организатор кобринского мероприятия Владимир Сацевич.
Почему же ему не удалось привлечь на конференцию участников из государственных институций?
«Не было распоряжения из исполкома, я сам тоже не знал, кто это все проводит», — признается председатель совета кобринской районной организации Белорусского союза офицеров.
«Были учения в военкомате, поэтому представитель исполкома находился там, а не у нас. Это такой новый класс чиновников, которые выполняют только то, что прикажут наверху.
Между тем, Гришкевич [председатель Кобринского райисполкома. — Ред.] официально разрешил эту конференцию. Они сначала дали нам актовый зал исполкома под проведение, но потом заявили, мол, это же выходные дни, режимный объект… Поэтому дали помещение в школе искусств.
И кадетский класс не пришел, хотя у нас была договоренность. Но потом я звоню педагогу и она говорит: «Нет». Почему? «Потому что я так решила». Но я провел расследование и узнал: начальник отдела образования сказала, что здесь будет много русских, поэтому идти не надо», — признался Сацевич.
Почему «Русь» не проводила мероприятий в поддержку георгиевской ленты до 2013—2014 гг. — до того как лента стала символом российской агрессии в Украине?
«А тогда не было необходимости. Вы еще скажите, что свастику нельзя использовать, потому что ее Гитлер использовал. Она существует и в Индии, и у нас — в Российской Империи. А пентаграмма и звезда Соломона… — это формула воды! С работниками СМИ и образования работают определенные службы Гарвардского университета, идет размывание и подмена символики. Идет холодная война. На чьей стороне «Наша Нива»?» — заявил в заключение Владимир Сацевич.
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В начале сентября в Кобрине состоялась научная конференция «Символы победы в Великой Отечественной войне». Организаторы намеревались провести ее с размахом, но...
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