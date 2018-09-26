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Что было: Климат пугает экономику/ Стриптиз за новые батарейки/ Люблю людей на позитиве!

27.09.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Климат пугает экономику

Не раз писал о том, что погода пугает своим непостоянством и взрывными катаклизмами. Что не новость, то ураган, торнадо, наводнение или засуха. Любые природные аномалии – это ко всему еще и огромные экономические потери. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в 2017 году убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата составили 320 млрд. долларов. Надо признать, что климат меняется быстрее, чем мы ожидаем и успеваем на это реагировать. Хотя и наша реакция, в большей степени, ограничивается документами, а в меньшей - действиями. Вот и Парижское соглашение по климату предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, но не факт, что все гиганты глобальной экономики начнут исполнять решения этой и иных соглашений. Бизнес циничен и ничего личного….

Стриптиз за новые батарейки

Сегодня пришла новость из Дании, где при помощи высоких технологий водительские права заменят специальным мобильным приложением. Чтобы доказать наличие права управлять автомобилем, водителю понадобится только смартфон. Сообщают, что подобная услуга будет доступна к концу 2020 года. В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять при помощи сматфонов. Похожие новости приходят из разных стран мира. Так, Nokia разработала «умную» куртку для полицейских и спасателей. Данные с форменной одежды передаются в дежурную часть, где блок управления анализирует их в режиме реального времени. Естественно, что это может помочь в экстренных ситуациях, например, когда полицейский не выходит на связь, попал в аварию, пожар, оказался в воде. Компания Doxel создала гусеничного робота-инспектора качества строительства. Утверждают, что он при помощи искусственного интеллекта HD-камеры и специальной сканирующей аппаратуры обнаружит любую ошибку или дефект, допущенный при строительстве. Вот бы запускали его у нас при сдаче новостроек. В Барселоне разработчики представили интеллектуальный термометр. Предназначен он для кулинаров и с его помощью можно удаленно контролировать приготовление мяса, птицы, рыбы и овощей до нужной степени прожарки. По готовности блюда, устройство отправит оповещение на смартфон или планшет. Соединение происходит через Bluetooth или Wi-Fi. Подобного рода сообщениями пестрит мировой интернет. Некоторые из изобретений радуют, что-то настораживает, во что-то трудно поверить, что-то сложно принять. Но есть вещи, которые совсем уж напрягают. Например, в Швеции начали чипировать людей. Интересно, что на процедуру по вживлению под кожу микросхемы добровольно записались уже свыше 3,5 тысяч человек. Это вовсе не фейковая новость, а реальный факт. С помощью специального пистолета чип размещают между большим и указательным пальцем под кожу. Владелец сможет использовать его как электронный кошелек, ключи от квартиры, проездной в транспорте или пропуск на работу. Еще смущают неодушевленные инновации в сфере любви. Все слышали о высокотехнологичных сексуальных игрушках, роботах-путанах и прочих неперечисляемых в СМИ вещах, но вот в клубе Лас-Вегаса роботы начали еще танцевать стриптиз и требовать деньги на батарейки. Джордж Лукас просто отдыхает.

Аналитики утверждают, что роботы к 2030 году лишат работы 35% населения развитых стран. Думаю, что звучит это не совсем корректно. Произойдет перераспределение ресурсов и это нормально. Эстония, внедрив полноценное электронное правительство, абсолютно убрало бумажный документооборот, сократило коррупционную составляющую, упростила жизнь своим гражданам и сделал все процедуры прозрачными. Да, пару тысяч чиновников временно лишились важной и не очень работы. Ничего страшного. Кто-то переучился, кто-то ушел в бизнес или на пенсию, но в результате ведь латыши оказались в выигрыше.

Люблю людей на позитиве!

Нотку тепла осеннему Витебску принёс местный житель по имени Валерий. Утром 25 сентября мужчина станцевал под соло на саксофоне. Его душевный танец случайно сняла на видео наша коллега-журналист. Она намеревалась заснять играющего саксофониста, а получилось танцевальное соло прохожего. Кто мог предугадать, что популярность именно в нем. За пару дней ее ролик посмотрели тысячи людей и оставили сотни восторженных комментариев типа – «Люблю таких людей, на позитиве. Молодец, Валерий!». Посмотреть видео и ознакомиться с комментариями вы можете в рубрике КАЛЕЙДОСКОП

Д.П. 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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