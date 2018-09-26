Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации

Новости Беларуси. Акция приурочена ко Дню пожилых людей и пройдет 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день малоимущие граждане могут бесплатно получить ответы на свои вопросы во всех адвокатских образованиях республики. Если же по каким-либо причинам попасть на прием не получится – не стоит расстраиваться. Акцию планируется повторить 30 ноября, ко Дню юриста.