ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦБ России подозревает группу компаний «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды

27.09.2018 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Центробанк Российской Федерации направил в правоохранительные органы информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки финансовой пирамиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структура привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но при этом, по данным Центробанка, не ведет реальной экономической деятельности. За 1,5 года своего существования «Кэшбери» успела отметиться и в Беларуси. Правда, у нас пока сильно раскрутиться не удалось. Но, возможно, в свете последних событий строители пирамиды будут намного активнее завлекать белорусов удивительными возможностями.

Больше новостей экономики за 27 сентября здесь.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Центробанк Российской Федерации направил в правоохранительные органы информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Москве освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика