Израиль благодарен Трампу за выход из иранской ядерной сделки - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что позитивно оценивает решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Тегераном в 2015 году.

"Израиль благодарен Д.Трампу за то, что он решил выйти из иранской ядерной сделки", - сказал Б.Нетаньяху, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Иранская сделка не уничтожила угрозу наступления войны, а лишь приблизила ее к нашим границам", - добавил израильский премьер.

СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Д.Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

В минувший вторник Д.Трамп заявил, что Вашингтон 5 ноября восстановит второй блок санкций против Ирана.