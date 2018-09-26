Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухани

Арина Соболенко на турнире в Ухани (Китай) обыграла теннисистку из Словакии Доминику Цыбулкову и вышла в полуфинал.

Матч между Соболенко и Цыбулковой завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу белоруски.

"Мне очень нравится находиться в Китае. Я всегда здесь играю здорово. Даже не знаю почему. Наверное, жареный рис делает меня сильнее на корте", - сказала после матча Соболенко.

Следующей соперницей Соболенко станет Эшли Бартли из Австралии.

Бартли занимает 17-е место в рейтинге WTA, Соболенко – 20-е.

Другую полуфинальную пару составят А.Контавейт (Эстония) – Ц.Ван (Китай).