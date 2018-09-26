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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухани
Арина Соболенко на турнире в Ухани (Китай) обыграла теннисистку из Словакии Доминику Цыбулкову и вышла в полуфинал.
Матч между Соболенко и Цыбулковой завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу белоруски.
"Мне очень нравится находиться в Китае. Я всегда здесь играю здорово. Даже не знаю почему. Наверное, жареный рис делает меня сильнее на корте", - сказала после матча Соболенко.
Следующей соперницей Соболенко станет Эшли Бартли из Австралии.
Бартли занимает 17-е место в рейтинге WTA, Соболенко – 20-е.
Другую полуфинальную пару составят А.Контавейт (Эстония) – Ц.Ван (Китай).
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Арина Соболенко на турнире в Ухани (Китай) обыграла теннисистку из Словакии Доминику Цыбулкову и вышла в полуфинал. Матч между Соболенко и Цыбулковой завершился со...
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