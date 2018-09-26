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Суд в Москве освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян

27.09.2018 20:24 — Разное | Интерфакс  
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Басманный суд Москвы освободил в четверг из-под стражи всех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Хачатурян Крестины сроком до 28 декабря 2018 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Аналогичные решения суд принял по ходатайствам в отношении двух других сестер - Ангелины и младшей. Все трое были освобождены в зале суда.

Суд запретил девушкам покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб.

Кроме того, им запрещено без разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат К.Хачатурян Алексей Липцер, следствие полагает, что в настоящее время девушки не могут оказать давление ни на кого из свидетелей по делу, поскольку они все уже допрошены, и не могут скрыться.

Защитник добавил, что еще одним из доводов следствия в обоснование ходатайств было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как "то, что отец их бил - это уже установленный факт".

Ранее в разговоре с агентством адвокат уточнил, что после изменения меры пресечения девушки будут находиться в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.

В то же время по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

 
 
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Басманный суд Москвы освободил в четверг из-под стражи всех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил:...
 
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Lida.Info
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