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Отопительный сезон в Минске начнется 28 сентября

27.09.2018 20:20 — Разное | Интерфакс  
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Отопление в минских детских садах, школах, медицинских учреждениях, объектах социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках включат с 28 сентября. Соответствующее решение Минский городской исполнительный комитет принял в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Отопительный сезон в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях, бассейнах, общегородских банях, театрах начнется 1 октября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мингорисполкома.

Как уточнили в пресс-службе, отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала.

"При температурах наружного воздуха выше +10 °С отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления", - отметили в Мингорисполкоме.

Напомним, отопление включается постепенно для правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя. Полное включение отопления в жилфонде происходит обычно в течение четырех-пяти дней. В последнюю очередь отопление включают в административных зданиях.

В 2017 году отопительный сезон стартовал 3 октября, а 9 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.

 
 
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Отопление в минских детских садах, школах, медицинских учреждениях, объектах социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках включат с 28...
 
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