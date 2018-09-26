Сопровождаемое трудоустройство дало шанс минским инвалидам на работу

Начать работать, когда кажется, что на это нет ни малейшего шанса. В Беларуси уже несколько лет развивают сопровождаемое трудоустройство инвалидов, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Василий уже не путает столовые приборы. Натирает их до блеска, сортирует. Еще полгода назад о работе даже не мечтал, а сейчас занимает должность в крупном отеле Минска.

«Я стаканы натираю, вообще много чего делаю. На работе не соскучишься», – говорит Василий Павликов.

Работу Васе нашел ассистент по сопровождаемому трудоустройству. Специалист не просто подыскивает место людям с ограниченными возможностями, но и помогает адаптироваться, наладить контакт с нанимателем и коллективом.

«Обычно это длится от двух недель до трех месяцев. Был счастливые случай – мы трудоустроили сотрудника в прачечную спа-салона, а потом позвонила директор, довольная его работой, и попросила еще двух человек», – рассказывает специалист по сопровождаемому трудоустройству Анастасия Пигулевская.

Проект по сопровождаемому трудоустройству в Беларуси ведет Ассоциация помощи молодым инвалидам. Уже удалось найти работу для более полусотни человек.

«Помогаем ребятам с инвалидностью, в основном, с множественными нарушениями развития и интеллектуальными особенностями почувствовать себя равными в обществе. Ведь они большую часть времени сидят дома и не знают правил и законов общества», – отметила председатель первичной организации Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Наталья Амплеева.

Митя Савчик пришел работать в полиграфический центр уборщиком. Сейчас уже без помощи ассистента справляется с биговкой картона.

«Это уникальный случай в белорусской практике, когда человек с первой группой инвалидности, с такими тяжелыми ограничениями работает на полиграфическом производстве», – говорит специалист по сопровождаемому трудоустройству Сергей Лапчик.

Это полиграфический центр – одно из социальных предприятий. С коммерческой точки зрения дела идут не всегда хорошо. Но там работают многие из тех, кто прежде имел нерабочую группу инвалидности. Эти люди доказали, что могут трудиться и зарабатывать.