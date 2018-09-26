

Александр Захарченко

сообщает

Фрагменты из почти четырехчасовой беседы опубликованы на сайте СБУ. Как сообщается, разговор ведется между официальным помощником Пушилинаи двумя неизвестными людьми.отметили в пресс-службе.На обнародованной аудиозаписи слышно, как человек, которого СБУ называет Лаврентьевым, говорит, что с Захарченкои намекает, что его давно пора менять на Пушилина.Лаврентьев также замечает, что сделать это необходимо до сентября без проведения выборов.Напомним, глава самопровозглашенной ДНРпогиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек.Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых, они заявили о причастности Киева к преступлению. При этом Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию.Российское издание «Московский комсомолец» сообщило, что к устранению Захарченко вероятней всего причастен кто-то из его близкого окружения. Люди, осуществившие покушение, явно имели достаточно времени для монтажа сложного направленного безоболочного взрывного устройства, знали график передвижения главы ДНР и в режиме реального времени привели заряд в действие, озвучил доводы в пользу своей версии МК.Исполняющим обязанности главы ДНР до проведения выборов, назначенных на 11 ноября, стал председатель народного совета самопровозглашенной республики