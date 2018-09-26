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СБУ опубликовали аудиозапись о подготовке Пушилиным "окончательного решения проблемы Захарченко"

27.09.2018 21:05 — Разное | UDF  
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Александр Захарченко
Служба безопасности Украины сообщила, что получила аудиозапись в которой, как утверждается, содержатся доказательства подготовки принудительного отстранения от должности главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Как сообщает пресс-служба ведомства, запись была сделана в одном из ресторанов турецкой Антальи.

Фрагменты из почти четырехчасовой беседы опубликованы на сайте СБУ. Как сообщается, разговор ведется между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными людьми.

«Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным „государственного переворота“ в псевдореспублике», — отметили в пресс-службе.


На обнародованной аудиозаписи слышно, как человек, которого СБУ называет Лаврентьевым, говорит, что с Захарченко «никто ни о чем не может договориться» и намекает, что его давно пора менять на Пушилина.

Лаврентьев также замечает, что сделать это необходимо до сентября без проведения выборов.

Напомним, глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек.

Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых, они заявили о причастности Киева к преступлению. При этом Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию.

Российское издание «Московский комсомолец» сообщило, что к устранению Захарченко вероятней всего причастен кто-то из его близкого окружения. Люди, осуществившие покушение, явно имели достаточно времени для монтажа сложного направленного безоболочного взрывного устройства, знали график передвижения главы ДНР и в режиме реального времени привели заряд в действие, озвучил доводы в пользу своей версии МК.

Исполняющим обязанности главы ДНР до проведения выборов, назначенных на 11 ноября, стал председатель народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

 
 
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