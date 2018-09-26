Власти установили для мальчика на коляске пандус, которым невозможно пользоваться

С безбарьерной средой в Беларуси по-прежнему проблемы, пишет The Village .



Дарья Царик, журналистка и менеджер проектов в общественном объ­е­двинении «Геном», опубликовала у себя на странице видео, как семья из Лиды не может пользоваться пандусом от местного ЖКХ из-за высокого угла наклона. Она сопроводила его следующей подписью: «Денег нет, но вы держите там спину ровней. Пока Елена Юшкевич и ее сын Антон из города Лида пользовались пандусом, который сделали им ЖКХ, они несколько раз упали ("кубарем скатились") с него, и попутно у Елены усугубилось состояние спины и образовался сколиоз. О том, как происходит ежедневное преодоление этого пандуса, в видео Лена и Антон рассказывают и показывают.



Елена неоднократно писала в местную администрацию Лиды с просьбой установить электрический наклонный подъемник. Повторюсь, установленный пандус, который они тоже выбивали, не подходит, в том числе, из-за высокого угла наклона лестницы. Каждый раз на обращения отвечают, что нету средств. А Антон весит уже 40 кг. Помогать руками он не может, у Антона спинальная мышечная атрофия. Антона каждый день нужно отправить в школу. И сил носить уже буквально нет. Плюс, терапевтка недавно Елене поставила сколиоз.



Последний отказ был подписан заместителем председателя Лидского районного исполнительного комитета В. Ф. Пранюком. Конечно, никто не утверждает, что сколиоз это прямое следствие пандуса, зато мы можем утверждать, что с каждым таким отказом и с каждым таким кривым пандусом качество жизни людей ухудшается.



Кстати, Елена Юшкевич одна из тех родителей детей со СМА, которые отправили на прошлой неделе свои обращения в Минздрав, чтобы в кратчайшие сроки было назначено внеочередное заседание комиссии по направлению их детей, граждан Республики Беларусь, за пределы республики для получения медицинской помощи и лечения и доступа к Spinraza , который белорусский минздрав отказывается считать радикальным лечением».



