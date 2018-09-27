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Полиция Нидерландов сорвала крупный теракт в одном из городов
В Нидерландах правоохранительные органы арестовали семь человек, которых подозревают в заговоре с целью организации масштабного теракта на территории страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным полиции, данные аресты позволили предотвратить эту атаку.
Лидер группировки - 34-летний выходец из Ирака - планировал организовать крупный теракт с помощью террористов-смертников, вооруженных штурмовыми винтовками, на одном из многолюдных мероприятий, что повлекло бы большое количество жертв. В другом месте террористы планировали подорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.
Правоохранительные органы не раскрыли информацию, когда и где должны были нанести удар террористы.
Этих людей задержали спецназовцы полиции в городах Арнем и Верт.
Согласно данным следствия, аресты стали итогом расследования, которое длилось не один месяц. Подчеркивается, что расследование будет продолжено.
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В Нидерландах правоохранительные органы арестовали семь человек, которых подозревают в заговоре с целью организации масштабного теракта на территории страны,...
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